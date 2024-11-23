Küresel piyasalar ABD verilerine odaklandı: Kabine netleşiyor, PMI kritik seviyede...

Yayınlanma: 23.11.2024 - 17:26

Güncelleme: 23.11.2024 - 17:26

ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği ihtimali varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, artan jeopolitik riskler yukarı yönlü hareketi sınırlıyor. Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin artması ve Fed'in enflasyonla mücadelesinin öngörülenden daha uzun sürebileceği endişeleri fiyatlamaları zorlaştırdı.

Jeopolitik gerginliklerin yanı sıra ABD'de başkan seçilen Donald Trump ile Fed yönetimi arasında çıkabilecek olası uyuşmazlıklar da piyasalarda oynaklığın artmasında etkili olurken, salı günü açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 6-7 Kasım'daki toplantısının tutanaklarından alınacak sinyaller Fed'in gelecek projeksiyonlarına yönelik mesaj verecek.

Analistler, Fed'in gelecek ayki toplantısında vereceği karara dair belirsizliğin sürdüğünü belirterek, yeni haftada açıklanacak verilerin para politikalarında atılacak adımlar hakkında ipuçları verebileceğini ifade etti.

KABİNEDE YER ALACAK İSİMLER

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlayacak Trump'ın izleyeceği politikaların enflasyonist baskı oluşturabileceği kaygıları varlığını korurken, Trump'ın kabine oluşturma çalışmaları da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçen hafta Cantor Fitzgerald Üst Yöneticisi (CEO) Howard Lutnick'i Ticaret Bakanı olarak aday gösteren Trump'ın Hazine Bakanlığı için önereceği isim bekleniyor. Kabinede yer alacak isimler, Senato onayının ardından görevlerine başlayabilecek.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler zayıflarken, bankanın aralık ayında yüzde 52 ihtimalle 25 baz puan indirim yapacağı, politika faizini yüzde 48 ihtimalle sabit bırakacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed), ülkenin mali borcunun sürdürülebilirliğinin finansal istikrara yönelik en önemli risk olarak görüldüğünü bildirdi. Fed'in, Amerikan finansal sistemindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu'nda ülkenin mali borcunun sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerin listenin başında yer aldığı belirtildi. Bu durumu Orta Doğu'da tırmanan gerilim ile son ankette de sıklıkla dile getirilen politika belirsizliğinin takip ettiği anlatıldı.

PMI VERİLERİ EN YÜKSEK SEVİYELERDE

Bu arada ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda aylık 0,3 puan artarak 48,8 ile piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Hizmet sektörü PMI, aynı dönemde 2 puan artarak 57 ile 32 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise kasımda aylık bazda 1,2 puan artarak 55,3 ile 31 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

TÜRKİYE PİYASALARINDA BEKLENTİLER

Yurtiçinde TCMB faiz kararı takip edildi

Yurtiçinde geçen hafta yükseliş eğilimi öne çıktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 1,71 değer kazanarak 9.549,89 puandan tamamladı.

Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın hemen altında 34,5890'dan kapattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. Karar metinde, politika faizinin seviyesinin, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceği vurgulanarak "Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir." denildi.

Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiği belirtilen duyuruda, "Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Yeni haftada, pazartesi Reel Kesim Güven Endeksi, kapasite kullanımı, salı sektörel enflasyon beklentileri, perşembe PPK toplantı tutanakları, Ekonomik Güven Endeksi, dış ticaret dengesi, cuma büyüme, TCMB Finansal İstikrar Raporu takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.650 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.