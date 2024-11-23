Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan Google açıklaması: 'Haksızlık tespit edilirse gerekli adımları atacağız'

Yayınlanma: 23.11.2024 - 14:52

Güncelleme: 23.11.2024 - 15:17

Google; yerel ve bağımsız medya için büyük bir trafik kaynağı olmasının yanı sıra son dönemde bağımsız medya organlarının görünürlüğü üzerinde ciddi etkiler yaratmış durumda. "Google Haberler" ve "Google Keşfet" platformlarında yaşanan görünürlük kaybı, özellikle bağımsız mecralarda büyük bir sorun haline geldi. Birçok internet sitesi, kullanıcı trafiğinde yüzde 80’e varan düşüşler yaşadı. Bu düşüşün, Google’ın son algoritma güncellemesiyle ilgili olabileceği öne sürülse de Google tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

CNN Türk'den Hakan Çelik’in sorusu üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu konuya dair önemli açıklamalar yaptı. Bakan Uraloğlu, Google Türkiye ile görüşmelerinin sürdüğünü ve bu görüşmelerin ardından bir adım atılabileceğini belirtti.

'GOOGLE İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR'

Bakan Uraloğlu, “Google ile görüştük, ancak bu düzenleme Google Türkiye değil, küresel merkez tarafından yapıldı” dedi. Google Türkiye temsilcilerinin, yapılan güncellemeden haberdar olmadığını da vurgulayan Uraloğlu, "İkinci kez bir dönüş bekliyoruz. Gelen cevaba göre Rekabet Kurumu ile işbirliği yaparak adım atılabilir. Eğer haksızlık tespit edersek gerekli adımları atacağız" şeklinde konuştu.

GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK

Google’ın dünya çapında milyarlarca kullanıcıya sahip olduğu ve günlük milyarlarca arama yapıldığı düşünüldüğünde, internet siteleri için büyük bir trafik kaynağı olduğu açık. Ancak son dönemde, bu platformlardan sağlanan görünürlükte ciddi kayıplar yaşanıyor. Bakan Uraloğlu, Google’ın küresel merkezinin geri dönüşüne göre BTK ve Rekabet Kurumu ile işbirliği yaparak bir adım atmayı değerlendireceklerini söyledi.