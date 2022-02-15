ABD'de Covid-19 ölümleri 1 milyona dayandı
ABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 442 artarak 919 bin 697'ye yükseldi.
Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 32 bin 481 artarak 77 milyon 740 bin 175 oldu. Ülkede 442 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Covid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 919 bin 697'ye çıktı.
California 8 milyon 809 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 517 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 776 bini aşkın vakayla Florida izledi. California can kaybında da 82 bin 558 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 82 bin 270, Florida'da ise 67 bin 572 kişi hayatını kaybetti.
Ülkede Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,7'sine en az bir doz, yüzde 68,5'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 44,3'üne ise hatırlatma dozu yapıldı.
Ülkede 252 milyondan fazla kişiye ilk doz, 214 milyona yakın kişiye ikinci doz, 91 milyondan fazla kişiye hatırlatma dozu uygulandı.
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