ABD’de Covid-19 testi pozitif çıkan sunucular stüdyoyu terk etti

ABD’de testleri pozitif çıkan sunucular canlı yayında stüdyoyu terk etti. Yayına, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris katılacaktı.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2021 Pazartesi, 09:57
ABD’de Covid-19 testi pozitif çıkan sunucular stüdyoyu terk etti
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ABD’de Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in konuk olacağı 'The View' programının iki sunucusu, canlı yayındayken koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu öğrendi.

Harris'in anons edilmesine kısa bir süre kala program ekibinden uyarı alan sunuculardan, stüdyodan ayrılmaları istendi.

Sputnik'in haberine göre, sunucular apar topar stüdyoyu terk ederken program konuklar arasında yer alan ünlü Hollywood yıldızı Bette Midler tarafından devam ettirildi.


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