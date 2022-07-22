ABD'de Covid-19 vakaları 90 milyonu aştı
ABD'deki toplam Covid-19 vaka sayısı 90 milyonu, toplam can kaybı sayısı ise bir milyonu üstüne çıktı.
Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ABD'deki toplam Covid-19 vaka sayısı 90 milyon 66 bin 295'e, toplam can kaybı sayısı ise 1 milyon 25 bin 796'ya yükseldi.
ABD, dünyada en fazla vaka ve can kaybı sayısıyla pandemiden en fazla etkilenen ülke konumunda.
ABD'deki Covid-19 vaka sayısı, 13 Aralık 2021'de 50 milyona ulaşırken, 9 Ocak 2022'de 60 milyon, 21 Ocak'ta 70 milyon ve 29 Mart'taysa 80 milyon sınırını geçmişti.
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