Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda Almanya yarı finalde

Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Avusturya'yı 2-0 yenen Almanya yarı finale çıktı.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2022 Cuma, 09:12
Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda Almanya yarı finalde
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2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-0 yenen Almanya yarı finale yükseldi.

Turnuvadaki ikinci çeyrek final maçında Almanya ile Avusturya karşılaştı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Lina Magull ve 90. dakikada Alexandra Popp'un golleriyle rakibini 2-0 mağlup eden Almanya, adını son dört takım arasına yazdırdı.

Almanya, yarı finalde Fransa-Hollanda maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.


Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası Avusturya Almanya
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