Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda Almanya yarı finalde
Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Avusturya'yı 2-0 yenen Almanya yarı finale çıktı.
2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-0 yenen Almanya yarı finale yükseldi.
Turnuvadaki ikinci çeyrek final maçında Almanya ile Avusturya karşılaştı.
Karşılaşmanın 25. dakikasında Lina Magull ve 90. dakikada Alexandra Popp'un golleriyle rakibini 2-0 mağlup eden Almanya, adını son dört takım arasına yazdırdı.
Almanya, yarı finalde Fransa-Hollanda maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.
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