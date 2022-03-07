ABD'de Covid-19 vakaları artmaya devam ediyor
ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 184 artarak 958 bin 621'e yükseldi.
Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 5 bin 612 artarak 79 milyon 271 bin 466 olarak kayıtlara geçti.
Ülkede 184 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 958 bin 621'e çıktı.
California, 9 milyon 5 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 639 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 858 bini aşkın vakayla Florida izledi.
California can kaybında da 86 bin 286 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 85 bin 757, Florida'da ise 70 bin 997 kişi hayatını kaybetti.
Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,3'üne en az bir doz, yüzde 69,2'sine iki doz aşı uygulandı.
Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 45,6'sına ise hatırlatma dozu yapıldı.
Ülkede 254 milyondan fazla kişiye ilk doz, 216 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 95 milyonu aşkın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.
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