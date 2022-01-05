ABD'de de korkunç yangın: Çok sayıda ölü

05 Ocak 2022 Çarşamba, 18:49

Philadelphia itfaiye teşkilatı, 13 kişinin ölüğü yangında görevlilerinin olay yerine sabah 06:40'ta geldiğini ve 'üç katlı bir sıra evin ikinci katında yoğun bir yangın olduğunu' söyledi.

50 DAKİKA SÜRDÜ

Twitter'dan açıklama yapan teşkilat, "Yangını kontrol altına almak 50 dakika sürdü" ifadelerine yer verdi.

NBC ve CBS gibi haber kanalları ise, yangında 13 kişiyi öldürdüğünü bildirdi.