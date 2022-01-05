ABD'de de korkunç yangın: Çok sayıda ölü

ABD'nin doğusundaki Philadelphia kentindeki toplu konut dairelerinde çıkan yangında 13 kişi öldü.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2022 Çarşamba, 18:49
ABD'de de korkunç yangın: Çok sayıda ölü
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Philadelphia itfaiye teşkilatı, 13 kişinin ölüğü yangında görevlilerinin olay yerine sabah 06:40'ta geldiğini ve 'üç katlı bir sıra evin ikinci katında yoğun bir yangın olduğunu' söyledi.

50 DAKİKA SÜRDÜ

Twitter'dan açıklama yapan teşkilat, "Yangını kontrol altına almak 50 dakika sürdü" ifadelerine yer verdi.

NBC ve CBS gibi haber kanalları ise, yangında 13 kişiyi öldürdüğünü bildirdi.


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