Güney Afrika Parlamentosunda art arda yangın
Güney Afrika Parlamentosunda dün çıkan yangının ardından yine yangın çıktı.
Güney Afrika Parlamentosunda dün akşam saatlerinde bir yangın meydana gelmişti. Parlamentoda bugün yine yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangın, parlamento binasında büyük hasara sebep oldu.
TOPLANMA ALANI KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Güney Afrika'da Cape Town kentindeki parlamento binasında dün çıkan yangında, Ulusal Meclis toplanma alanı tamamen kullanılamaz hale geldi.
Güney Afrika yönetiminden bir sözcü, Ulusal Meclis'in toplandığı genel kurulun çatısının yangında çöktüğünü, alanın bütününün büyük zarar gördüğünü söyledi. Yangına müdahale eden itfaiye, parlamento binasının diğer alanlarını ise kurtarmayı başardı.
Meclis Başkanı ve yardımcısının odaları da büyük oranda zarar gördü.
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