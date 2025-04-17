ABD'de doğum trendi değişti: Annelerin yaşı giderek yükseliyor

Yayınlanma: 17.04.2025 - 13:44

Güncelleme: 17.04.2025 - 13:44

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) 2025 Mart raporuna göre, ABD tarihinde ilk kez 40 yaş üzeri kadınlar, genç yaş gruplarına kıyasla daha fazla çocuk sahibi olmaya başladı.

1990'dan bu yana doğum oranlarındaki değişim, toplumun aile kurma tercihleri ve üreme teknolojilerindeki ilerlemeyle yakından ilişkili.

CDC verilerine göre, 1990 ile 2023 yılları arasında ABD'deki toplam doğum sayısı %14 azaldı.

Bu dönemde 20 yaş altı kadınlar arasındaki doğum oranları ise %73’lük dramatik bir düşüş gösterdi.

1990’da her 8 doğumdan biri genç annelere aitken, bu oran 2023’te her 25 doğumda bire geriledi.

Aynı dönemde:

20-24 yaş arası kadınlarda doğum oranı %44 azaldı.

25-29 yaş arası kadınlarda ise %23 düşüş yaşandı.

30 YAŞ ÜSTÜ DOĞUMLAR YÜKSELİŞTE

Öte yandan 30 yaş ve üzeri kadınlar arasında doğum oranlarında önemli artışlar kaydedildi:

30-34 yaş arası kadınlar arasında doğum oranı %24 arttı.

35-39 yaş aralığında %90 artış görüldü.

En çarpıcı artış ise 40 yaş ve üzeri kadınlarda yaşandı: %193.

1990’da 40 yaş üstü kadınlar doğumların yalnızca %1,2’sini oluştururken, bu oran 2023’te %4,1’e yükseldi. Böylece ilk kez, 40 yaş üstü doğumlar genç doğumları geride bırakmış oldu.

DOĞURGANLIKTA YAŞ DEĞİŞİMİ: TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜN YANSIMASI

CDC, yaşa bağlı bu değişimin doğurganlık eğilimlerinde yapısal bir kaymaya işaret ettiğini belirtiyor. 1990’da doğumların %70’i 30 yaş altı kadınlardan gelirken, 2023’te bu oran %48,6’ya geriledi. Aynı şekilde, 30 yaş üstü kadınlar artık doğumların yarısından fazlasını (%51,4) gerçekleştiriyor.

Columbia Üniversitesi Doğurganlık Merkezi’nden Dr. Ashley Wiltshire, bu dönüşümün arkasında doğum kontrol yöntemlerindeki ilerlemeler ve ART (yardımcı üreme teknolojileri) olduğunu belirtti.

“Bu değişim sadece kariyer planlaması değil, aynı zamanda kişisel tercihler, tıbbi zorunluluklar ve alternatif aile kurma modelleriyle de bağlantılı” diyen Wiltshire, bu eğilimin kalıcı olabileceğine işaret etti.

Yumurta dondurma, embriyo bankacılığı ve donör yumurta gibi seçenekler sayesinde kadınlar çocuk sahibi olmayı daha geç yaşlara erteleyebiliyor.