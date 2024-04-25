ABD'de 'doğurganlık' alarmı: Tarihinin en düşük seviyesinde

ABD'de geçen yıl bir kadının 15-49 yaşlarında doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı, ülkede nüfus kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1930'lardan bu yana en düşük seviyeye düştü.

AA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 13:42
ABD'de 'doğurganlık' alarmı: Tarihinin en düşük seviyesinde
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The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD'nin 2023'te toplam doğurganlık hızı 2022'ye kıyasla yüzde 2 azalarak 1,62 çocuk olarak belirlendi.

Ülkede 40'lı yaşlardaki kadınların doğum oranı sabit kalırken 35-39 yaş aralığındaki doğum hızının yüzde 5,47 gerilediği, 20-24 yaş grubunda ise yüzde 4 düştüğü saptandı.

Toplam doğurganlık hızının ABD'de nüfus kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1930'lardan bu yana en düşük seviyeye gerilemesi, ABD'li gençlerin ev sahibi olmak, öğrenim kredisi borçlarının ödenmesi, çocuk bakımı gibi ekonomik ve sosyal zorluklar karşısında çocuk sahibi olmaktan vazgeçmesi ya da süreci ertelemesi eğilimiyle açıklandı.

ABD'de 2008 ekonomik krizinden bu yana düşüş eğiliminde olan toplam doğurganlık hızı, 2007'de "yenilenme hızı" olarak da nitelendirilen ve nüfusun niceliğini koruyan 2,12 çocuk olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkeye göçmen alımının, toplam doğurganlık hızının gerilemesiyle uzun vadede ortaya çıkacak iş gücü açığını doldurması ve nüfusun niceliğini dengelemesi bekleniyor.


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