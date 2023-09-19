ABD'de düşen F-35 savaş uçağının enkazına ulaşıldı
ABD'de pilotun sağ kurtulmasının ardından düşen deniz piyadelerine ait F-35 uçağının enkazı bulundu.
Yetkililer, Güney Carolina eyaletinde Charleston Uluslararası Havalimanı'na 2 saat uzaklıkta bir kırsal alanda bulunan enkazın, kayıp uçağa ait olduğunu tespit etti.
Kazaya ilişkin basın açıklaması yapan deniz piyadesi teşkilatı yetkilileri, "Kaza, şu anda araştırılıyor ve soruşturma sürecinin bütünlüğünü korumak için ek bilgi sağlayamıyoruz" dedi.
Enkazı kaldırmaya çalışan yetkililer, güvenlik için yerel halkın bölgeden uzaklaşmasını talep etti.
Cumhuriyetçi Milletvekili Nancy Mace, sosyal medya platformu X'de uçağın kaybolmasını eleştirerek, "Nasıl bir F-35'i kaybedebilirsiniz?" ifadesini kullandı.
Mace, "Nasıl takip cihazı olmaz ve halktan ne yapmasını bekliyoruz, jeti bulup teslim etmelerini mi? F-35'lerin gizli tutulduğunu biliyorduk ama bu çok saçma" görüşünü paylaştı.
UÇUŞLARA 2 GÜN ARA VERİLDİ
Deniz piyadelerine ait F-35 uçağının düşmesi ardından Deniz Piyadeleri Komutan Vekili Eric Smith, ABD içinde ve dışındaki tüm havacılık birimlerinde 2 gün süreyle tüm uçuşlara ara verildiğini duyurdu.
Komutan, güvenlik önlemleri ve prosedürleri kapsamında 2 günlük görüşme tamamlanana kadar hiçbir deniz piyade uçağının havalanmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.
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