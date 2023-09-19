ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: 'ABD ekonomisinde krize dair işaret yok'

Yayınlanma: 19.09.2023 - 10:19

Güncelleme: 19.09.2023 - 10:19

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisinin bir gerileme sürecine girdiğine dair herhangi bir işaret görmediğini söyledi. Bununla birlikte Yellen, Kongre'nin hükümeti ayakta tutacak yasaları geçirememesinin ekonomideki ivmeyi yavaşlatma riski taşıdığı uyarısında bulundu.

CNBC'ye konuşan Yellen, "Ekonominin gerileme riskiyle karşı karşıya olduğuna dair herhangi bir işaret görmüyorum" dedi ve ABD işgücü piyasasının da güçlü kaldığını ve enflasyonun düşüşe geçtiğini kaydetti.

GREV AÇIKLAMASI

Yellen, Birleşik Otomobil İşçileri'nin Detroit'teki üç ABD'li otomobil üreticisine karşı başlattığı ve on yıllardır ABD'deki en iddialı endüstriyel işçi eylemlerinden biri olan grevin etkisini ölçmek için erken olduğunu belirterek, bunun ne kadar süreceğine ve kimlerin etkileneceğine bağlı olduğunu söyledi.

Başkan Joe Biden'ın toplu pazarlık ve sektörün iyi gitmesi nedeniyle işçilerin de kazançlı çıkmasını sağlama konusundaki kararlılığının altını çizen Yellen, işgücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini, ancak soğuduğunu ve eskisi kadar sıcak olmadığını, bunun da enflasyonu yüzde 2'ye düşürme hedefi göz önüne alındığında önemli olduğunu söyledi.