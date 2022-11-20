ABD'de eşcinsel kulübüne silahlı saldırı

20 Kasım 2022 Pazar, 15:00

ABD'nin Colorado eyaletindeki eşcinsellerin gittiği bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi.

Colorado Springs kentinde bulunan Club Q gece kulübüne gelen bir şahıs etrafa rastgele ateş açtı.

Reuters'ın haberine göre, Polis, meydana gelen silahlı saldırıda beş kişinin öldüğünü ve 18 kişinin de yaralandığını açıkladı.



Colorado Springs polisi Pamela Castro, Club Q'daki saldırının ardından bir şüphelinin gözaltına alındığını ve yaralıların tedavi edildiğini söyledi.



Polisin gece yarısından hemen önce silahlı saldırıyla ilgili ilk telefon çağrısını aldığını söyleyen Castro, olay yerine vardıklarında memurların kulübün içinde şüpheli olduğuna inanılan bir kişiyi bulduklarını sözlerine ekledi.



Castro, saldırının nedeni ve saldırganın kullandığı silah hakkında bilgi vermedi.



Kulüp Facebook sayfasından yaptığı açıklamada "topluluğumuza yapılan anlamsız saldırı karşısında yıkıldık... Silahlı saldırganı etkisiz hale getiren ve bu nefret saldırısını sona erdiren kahraman müşterilerimizin hızlı tepkilerine teşekkür ediyoruz" dedi.