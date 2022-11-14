ABD'de üniversiteye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
ABD'nin Virginia eyaletinde bir üniversiteye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
ABD’de Virginia Üniversitesi’nin ana kampüsünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
ABD’nin Virginia eyaletinde bulunan Virginia Üniversitesi’nin Charlottesville’de bulunan ana kampüsüne silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı. Saldırganın kaçtığı olayda, saldırının baş şüphelisinin okulun öğrencisi Christopher Darnell Jones olduğu ifade edildi.
Polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.
Saldırganın silahlı ve tehlikeli olduğu bildirilirken, üniversitede bugün eğitime ara verildi.
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