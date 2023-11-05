ABD’de Filistin’e destek gösterileri sürüyor

ABD’nin başkenti Washington DC’de binlerce kişi Filistin’e destek için toplandı, İsrail'in saldırıları protesto edildi.

İHA
Yayınlanma: 05.11.2023 - 11:26
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 29’uncu gününde sürüyor. İsrail ordusunun havadan, denizden ve karadan yürüttüğü saldırılar şiddetleniyor. Dünyanın dört bir yanında Filistin’e destek gösterileri düzenlenirken, İsrail’in saldırıları büyük tepki topluyor. ABD’nin başkenti Washington DC'de bugün binlerce kişi Filistin’e destek için toplandı.

“Filistin’e özgürlük”, “Özgürlük olmadan barış olmaz”, “Yahudiler özgür Filistin’i destekliyor” yazılı pankartlar açan göstericiler, Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısı yaptı.

Şehrin merkezinde düzenlenen gösteriye yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor.


ABD Washington filistin Destek

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