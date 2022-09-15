ABD'de, fiyatların artmasına neden olduğu gerekçesiyle Amazon'a dava açıldı

15 Eylül 2022 Perşembe, 01:09

California Başsavcısı Rob Bonta, şirketin Haksız Rekabet Yasasına aykırı şekilde satıcılara sözleşme imzalatmak yoluyla eyalet genelinde rekabeti engellediği ve ürün fiyatlarının artmasına sebep olduğu iddiasıyla Amazon'a karşı 84 sayfalık dava dosyası hazırladı.

Başsavcılığın internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, "Amazon, diğer çevrimiçi e-ticaret siteleriyle fiyat rekabetinden kaçınmak için ürünlerini Amazon dışında daha düşük bir fiyata sunan tüccarları ciddi şekilde cezalandıran anlaşmalar yapmasını şart koşuyor" ifadesi yer aldı.

Başsavcı Bonta, bu anlaşmaların diğer çevrim içi perakendecilerin rekabet etme kabiliyetini engellediğini, Amazon'un çevrim içi perakende pazarındaki hakimiyetine katkıda bulunduğunu ve şişirilmiş ücretler ve daha yüksek fiyatlar yoluyla tüccarlara ve tüketicilere zarar verdiğini iddia etti.

İddianamede, Amazon'un, Walmart ve Target gibi zincir mağazaların internet sayfalarında daha ucuz fiyatlar sunan satıcı ve ürün tedarikçilerin kendi sitesindeki görünürlüğünü azaltma, arama listelerinde arka sayfalara düşürme veya yeni ilanlarını tamamen engelleme yoluyla cezalandırdığı belirtildi.

California'da 25 milyon ve ABD genelinde 160 milyondan fazla Prime üyesi bulunan Amazon, ülkedeki en tercih edilen çevrim içi perakende mağazası olma özelliği taşıyor.

Amazon, Avrupa'daki bazı tekelcilik karşıtı kurumlar tarafından da rekabet yasalarını ihlal etmekle ve üçüncü taraf satıcılardan topladığı verileri kendi yararına kullanmakla suçlanıyor.