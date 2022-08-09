Emekçiler Amazon'un deposunda eylem başlattı

09 Ağustos 2022 Salı, 04:00

Küresel e-ticaret şirketi Amazon’un Türkiye deposu olarak Kocaeli Dilovası’nda hizmet veren Ceva Lojistik’te, 35 emekçinin sendikal faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle işten çıkarılması üzerine dün Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) tarafından tesis önünde eylem başlatıldı.

Depoda taşeron işçi statüsünde 3 bin kişinin çalıştığı belirten DGD-Sen Genel Başkanı Neslihan Acar şu bilgiyi verdi: “Depo işçileri çok yoğun çalışıyor olmasına rağmen asgari ücretten sadece 100 TL fazla maaş alıyor. Yaklaşık 1000 işçi maaşlarının iyileştirmesini isteyerek imza topladı. Kampanya dönemleri çok yoğun olduğu için bu süreçte hiçbir işçinin işten çıkarılmamasını istediler ve işçilere iyileştirme olacağı yönünde sözler verildi. Ancak verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. İşçi temsilcileri yetkililerle görüştü, bu görüşmelerden sonra da işten atılmalar hızlandı.” Acar ayrıca, öncü işçilere uzaktaki depolarda çalışma dayatıldığını söyledi.

İki yıldır Dilovası’ndaki depoda çalışırken işten atılan Dilan Aydın ise “Yönetimin baskı ve hakaret boyutuna varan konuşmalarına maruz kaldım” dedi.

