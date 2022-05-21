Erciş'te gökyüzü iki renge büründü

DHA
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 14:09
<p>Van'ın Erciş ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzü, bir bölümde yoğun bulut tabakası oluşunca 2 farklı renge büründü.</p>

Van'ın Erciş ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzü, bir bölümde yoğun bulut tabakası oluşunca 2 farklı renge büründü.

<p>İlçede dün saat 20.00 sıralarında bir bölümünde yoğun bulut tabakası oluşunca gökyüzü 2 farklı renge büründü. </p>

İlçede dün saat 20.00 sıralarında bir bölümünde yoğun bulut tabakası oluşunca gökyüzü 2 farklı renge büründü. 

<p>Aydınlık ve karanlığın aynı anda yaşandığı ilçe halkı, bu duruma çok şaşırdıklarını ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.</p>

Aydınlık ve karanlığın aynı anda yaşandığı ilçe halkı, bu duruma çok şaşırdıklarını ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

Van Erciş gökyüzü

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler