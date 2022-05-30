Ankara'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Ankara'da, gece saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

DHA
30 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:15
Ankara'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
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Başkent'te mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklığı gece saatlerinde yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı.

Gece başlayan yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlatırken görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar, ardarda çakan şimşekleri cep telefonu kamerası ile kaydetti. 

 


Ankara gökyüzü

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