ABD'de hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışan kadın için ölüm cezası istemi
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Bowie County bölgesinde savcılar, gebe bir kadını öldürüp bebeğini çalma girişiminde bulunan kadına ölüm cezası verilmesini istedi.
ABD'de Bowie County jürisinin daha önce suçlu bulduğu Taylor Parker hakkındaki davada, ceza aşamasının başında savcılardan ölüm cezası isteği geldi.
Jüriyi, Parker'ın ölüm cezası almamasına ve şartlı tahliye olasılığı olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına ikna etmeyi uman avukatları, Parker'ın akıl hastası olduğunu göstereceklerini söyledi.
NE OLMUŞTU?
Ekim 2020'de, 21 yaşındaki gebe Reagan Michelle Simmons-Hancock'un doğmamış bebeğini almak isteyen ve Hancock'u öldüren Taylor Parker 14 Ekim 2022’de suçlu bulunmuştu.
Parker'ın Hancock'u öldürmeden önce etrafındaki kişilere kendisini farklı kimlikte tanıttığı aktarılmıştı.
Video Haberler
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Saray Rejimi’nin piyadesi...
- Büyük lokma ye büyük konuşma!
- Türban önerisi AKP’yi böldü
- Metrelerce yükseklikten düştü
- Ece Uslu'dan yıllar sonra gelen Kadir İnanır itirafı
- Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı
- Millet İttifakı önde, MHP baraj altı!
- 'Türkiye' formüllü doğalgaz çıkışı
- İşte Erdoğan'ın faizden elde ettiği gelir
- Ceza yiyen taksiciden polise tepki çeken sözler