ABD'de hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışan kadın için ölüm cezası istemi

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Bowie County bölgesinde savcılar, gebe bir kadını öldürüp bebeğini çalma girişiminde bulunan kadına ölüm cezası verilmesini istedi.

AA
13 Ekim 2022 Perşembe, 11:39
ABD'de hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışan kadın için ölüm cezası istemi
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ABD'de Bowie County jürisinin daha önce suçlu bulduğu Taylor Parker hakkındaki davada, ceza aşamasının başında savcılardan ölüm cezası isteği geldi.

Jüriyi, Parker'ın ölüm cezası almamasına ve şartlı tahliye olasılığı olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına ikna etmeyi uman avukatları, Parker'ın akıl hastası olduğunu göstereceklerini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Ekim 2020'de, 21 yaşındaki gebe Reagan Michelle Simmons-Hancock'un doğmamış bebeğini almak isteyen ve Hancock'u öldüren Taylor Parker 14 Ekim 2022’de suçlu bulunmuştu.

Parker'ın Hancock'u öldürmeden önce etrafındaki kişilere kendisini farklı kimlikte tanıttığı aktarılmıştı.

 


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