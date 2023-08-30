ABD'de hayvanat bahçesinde bomba alarmı

Yayınlanma: 30.08.2023 - 09:27

Güncelleme: 30.08.2023 - 09:27

Washington D.C.'deki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi, bomba tehdidi nedeniyle tahliye edilerek bir günlüğüne kapatıldı.



Güvenlik güçleri, yaptıkları incelemede herhangi bir tehlikeli maddeye rastlanmadığını açıkladı.

Hayvanat Bahçesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Hayvanat Bahçesi bomba tehdidi nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Yeniden açılma bilgisi mevcut olduğunda yayınlanacak. Diğer tüm Smithsonian müzeleri açık. Yoğun tedbir nedeniyle personel ve ziyaretçiler tahliye edildi. Büyükşehir Emniyet Müdürlüğü soruşturma yapıyor."



Öte yandan Hayvanat bahçesinin çarşamba günü yeniden hizmete açılacağı duyuruldu.