ABD'de hayvanat bahçesinde bomba alarmı

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi, bomba ihbarı nedeniyle polis ekipleri tarafından ziyarete kapatıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2023 - 09:27
ABD'de hayvanat bahçesinde bomba alarmı
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Washington D.C.'deki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi, bomba tehdidi nedeniyle tahliye edilerek bir günlüğüne kapatıldı.

Güvenlik güçleri, yaptıkları incelemede herhangi bir tehlikeli maddeye rastlanmadığını açıkladı.

Hayvanat Bahçesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Hayvanat Bahçesi bomba tehdidi nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Yeniden açılma bilgisi mevcut olduğunda yayınlanacak. Diğer tüm Smithsonian müzeleri açık. Yoğun tedbir nedeniyle personel ve ziyaretçiler tahliye edildi. Büyükşehir Emniyet Müdürlüğü soruşturma yapıyor."

Öte yandan Hayvanat bahçesinin çarşamba günü yeniden hizmete açılacağı duyuruldu.


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ABD hayvanat bahçesi Bomba

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