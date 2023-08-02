Çin'deki hayvanat bahçesinden dünyaya 'ayı' açıklaması

Yayınlanma: 02.08.2023 - 16:57

Güncelleme: 02.08.2023 - 17:35

Çin'in Zhejiang eyaletinin başkenti Hangzhou'daki hayvanat bahçesinde ayağa kalkarak bir grup ziyaretçiyle etkileşime giren ayının videosu viral olmuştu. Söz konusu canlının gerçek bir ayı mı yoksa ayı kostümü giyen bir insan mı olduğu şiddetli tartışmalara konu oldu.

Videonun ardından, hayvanat bahçesi bir açıklama yayınlayarak söz konusu canlının "gerçek bir ayı" olduğunu doğrulamak zorunda kaldı.

ZİYARETÇİ PATLAMASI

Yerel medya kaynaklarına göre, bu olaydan sonra ziyaretçiler ayıyı görmek için adeta hayvanat bahçesine akın etti. Böylelikle hayvanat bahçesinin günlük ziyaretçi sayısı yüzde 30 artarak yaklaşık 20 bine dayandı.

Birçok internet kullanıcısı, ayının iki ayağı üzerindeki duruşunun yanı sıra arka bacaklarındaki deri kıvrımlarının kürk giymiş bir insan izlenimi verdiğini ifade etti.

“BEN BİR AYIYIM!”

Hayvanat bahçesi, küçük dişi Malaya ayısının ağzından yayınladığı esprili bir açıklamada, "Görünüşe göre benim hakkımda pek bir şey bilmiyorsunuz. Hayvanat bahçesi müdürü dün gece işten sonra beni aradı; tembellik yapıp yapmadığımı ve yerime iki ayaklı bir canavar bulup bulmadığımı sordu" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Ben bir ayıyım. Bazı insanlar duruşumun fazlasıyla insani olduğunu düşünüyor. O yüzden tekrar söylüyorum: Ben bir Malaya ayısıyım! Boz ayı değil!”

Yerel medyaya göre hayvanat bahçesinden çalışan bir personel ise açıklamasında, "İşletmemiz devlet tarafından yönetiliyor. Yazın sıcaklık neredeyse 40 dereceye ulaşıyor. Kürk giyerseniz buna kesinlikle dayanamazsınız” ifadelerini kullandı.

MALAYA AYISI NEDİR?

Güneydoğu Asya'nın (Sumatra ve Borneo gibi) tropikal yağmur ormanlarında yaşayan bir ayı türü olan Malaya ayısı kısa, parlak siyah veya siyah-kahverengi bir kürke ve göğsünde nal veya gerdanlık biçiminde sarımsı-turuncu bir lekeye sahiptir.

Boyları genellikle 1 metre ila 1 metre 40 santim arasında değişen, dünyanın en küçük ayısı olan Malaya, ormansızlaşma ve küresel yaban hayatı ticareti nedeniyle hassas türler listesinde yer almaktadır.

Malaya ayısı "güneş ayısı" ya da "tropikal ayı" adları ile de bilinir.