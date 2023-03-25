ABD’de hortum felaketi: 23 ölü

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 11:14

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 15:35

ABD’nin güneydoğusunda yer alan Mississippi eyaletinde çıkan hortum ve şiddetli gök gürültülü fırtınalarda, hayatını kaybedenlerin sayısının 23’e yükseldiği bildirildi.

Mississippi Acil Durum Yönetimi Ajansı (MEMA) tarafından yapılan açıklamada, onlarca kişinin yaralandığı ve 4 kişinin de kayıp durumda olduğu aktarıldı.

Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Eyalette büyük yıkıma yol açan hortum nedeniyle çok sayıda evde ve binada hasar meydana geldi.

Elektrik hatları ve ağaçlar devrilirken, binlerce kişi elektriksiz kaldı.