Antalya'yı hortum vurdu... 5 yıldızlı otelin çatısı uçtu!

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 13:00

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 13:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış gün boyunca hayatı adeta durma noktasına getirdi.

Akşam saatlerinde etkili olan hortumda Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin çatısının dış kaplaması uçtu. Kimsenin zarar görmediği olayda etrafa dağılan çatı kaplamaları için sabahın erken saatlerinde çalışma başlatıldı.

Parçalanıp çevreye dağılan malzemeler görevli otel çalışanları tarafından toplanıp temizlik çalışması yapıldı.