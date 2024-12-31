ABD'de iki ayrı silahlı saldırı... 6 kişi yaralandı!
ABD'nin New York kentinin Bronx ilçesinin Williamsbridge Mahallesi'nde düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda toplamda 6 kişinin vurulduğu aktarıldı.
New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 17.00 civarında White Plains Road üzerindeki 3544 numaralı adreste birinci saldırıya, kısa bir süre sonra ise E. Gun Hill Road ve Holland Avenue kesişiminde ikinci saldırıya müdahale edildi.
Olayda 5 kişi hastaneye kaldırılırken, bir kişi kendi başına hastaneye başvurdu. Olayla ilgili henüz bir tutuklama yapılmadığı bildirildi. Polisin soruşturmasının sürdürdüğü aktarıldı.
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