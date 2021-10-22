ABD'de ilginç araştırma: Koronavirüs bebeğin cinsiyetine göre hareket ediyor
ABD'deki Massachusetts Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüsün etkileri üzerine yeni bir araştırma yapıldı. Araştırmada, hamile bir kadın koronavirüse yakalandığında fetüsün cinsiyetinin bağışıklık sistemini etkileyebileceği ortaya çıktı.
ABD'de de 68 anne adayının dahil edildiği araştırmalarda koronavirüse yakalanan hamilelerde erkek plasentaların, kadın plasentalarına oranla bağışıklık seviyelerinin farklılık gösterildiği ortaya çıktı.
ERKEK FETÜSLER DAHA İYİ KORUMA SAĞLAYABİLİYOR
Boston’daki Massachusetts Üniversitesi Hastanesi’nde araştırmayı yürüten ekibin başındaki Dr. Andrea Edlow, erkek fetüslerin artan bağışıklık aktiviteleri sayesinde koronavirüs enfeksiyonuna karşı daha iyi koruma sağlayabildiklerini açıkladı. Dr. Edlow, fetüsün anne karnında koronavirüse maruz kalmasının risk olabileceğini de vurguladı.
KIZ BEBEK BEKLEYENLER DAHA AZ BAĞIŞIKLIK GELİŞTİRİYOR
Araştırmacılar, kız bebek bekleyenlerin erkek bebek bekleyenlere oranla daha az bağışıklık geliştirdiğini ortaya koydu. Bunun da koronavirüse yakalanma riskinin artırdığını vurguladı.
ESKİ ARAŞTIRMALARDA DA SONUÇLAR BENZER...
Edlow yaptığı açıklamada, “Fetüsün cinsiyeti, annenin hem Covid-19’a karşı antikor üretme hem de bunları bebeğine aktarma yeteneği üzerinde etkiye sahip” ifadelerini kullandı.
Araştırmacılar, daha önce de benzer araştırmalar yapıldığını ve benzer sonuçlar alındığını belirtti.
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