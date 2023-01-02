ABD’de inşaat iskelesi çöktü: 3 ölü, 2 yaralı

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi de yaralandı.

İHA
02 Ocak 2023 Pazartesi, 22:42
ABD’de inşaat iskelesi çöktü: 3 ölü, 2 yaralı
Abone Ol google-news

Hayatını kaybeden 3 işçi, yaklaşık 22 metre yükseklikten yere çakıldı.

ABD’nin Kuzey Caroline eyaletinde yer alan Charlotte kentinde inşaat iskelesi çöktü. Charlotte İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle 09.00 sularında Euclid Bulvarı yakınlarındaki East Morehead Caddesi'ndeki bir şantiyede meydana geldiği ifade edildi. Açıklamada iskelede bulunan 3 işçinin yaklaşık 22 metre yükseklikten yere çakılarak hayatını kaybettiği, 2 işçinin de yaralandığı aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şantiyedeki çalışmalar soruşturma tamamlanana kadar durduruldu.


Kuzey Carolina inşaat iskelesi charlotte hornets

En Çok Okunan Haberler