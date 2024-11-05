ABD'de Kongre Ziyaretçi Merkezi'nde hareketli saatler: 1 kişi gözaltına alındı
ABD'de Kongre Ziyaretçi Merkezi'ne işaret fişeği atma tabancası ve hamlaçla gelen kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
ABD Kongre Polisi, X resmi sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Kongre Ziyaretçi Merkezi'ne gelen kişinin tarama yaparken durdurulduğu belirtildi.
Söz konusu kişinin benzin koktuğu aktarılan açıklamada, üzerinde ise işaret fişeği atma tabancası ve hamlaç bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, kişinin gözaltına alındığı ve soruşturma devam ederken ziyaret merkezinin turlara kapatıldığı ifade edildi.
Etiketler: #ABD #ABD Kongre
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