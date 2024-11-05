ABD'de seçim güvenliği üst düzeyde: Ulusal Muhafızlar, hazırda bekliyor

ABD'de başkanlık seçimleri için oy verme işlemleri devam ederken, olası şiddet olaylarına yönelik ihtiyaç duyulması halinde Washington DC'ye Ulusal Muhafız birliklerinin gönderilmek üzere hazır beklediği bildirildi.

ABD'de seçim güvenliği üst düzeyde: Ulusal Muhafızlar, hazırda bekliyor
Abone Ol google-news
Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 05.11.2024 - 22:11

ABD Ulusal Muhafızları, 24'ten fazla eyaletin seçim sonuçlarının ardından ihtiyaç duyulması halinde Washington DC'ye Ulusal Muhafız birlikleri göndermek üzere hazır beklediğini söyledi.

Muhafız birlikleri için resmi bir talepte bulunulmadı, ancak hükümet yetkilileri 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'nda yaşanan ayaklanmalar sırasında görülen şiddet olaylarının tekrarlanması ihtimaline karşı hazırlık yapıyor.

Ayaklanmaları takip eden günlerde ABD'nin dört bir yanından yaklaşık 25 bin Muhafız birliği Washington'a akın etmiş ve Başkan Joe Biden'ın yemin töreni için kenti abluka altına almıştı.

Ulusal Muhafız Bürosu'nun gelecekteki operasyonlar şefi Albay Jean Paul Laurenceau, dün yaptığı açıklamada bu seçimde kaç askere ihtiyaç duyulacağının ya da kaç asker talep edileceğinin belli olmadığını söyledi.

Laurenceau, “Bu göreve hazırlanmak için ihtiyaç duydukları her türlü destek, konaklama, ulaşım gibi konularda başkente destek olmak için buradayız” dedi.


Etiketler: #ABD #ulusal muhafızlar

İlgili Haberler

ABD'de seçim merkezlerine asılsız bomba ihbarları

ABD'de seçim merkezlerine asılsız bomba ihbarları
ABD'de seçim heyecanı: Trump, eşi Melania ile birlikte oyunu kullandı

ABD'de seçim heyecanı: Trump, eşi Melania ile birlikte oyunu kullandı
Seçimin kaderini belirleyecek 7 eyalet: ABD'nin 47. başkanı kim olacak?

Seçimin kaderini belirleyecek 7 eyalet: ABD'nin 47. başkanı kim olacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler