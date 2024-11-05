ABD'de seçim güvenliği üst düzeyde: Ulusal Muhafızlar, hazırda bekliyor
ABD'de başkanlık seçimleri için oy verme işlemleri devam ederken, olası şiddet olaylarına yönelik ihtiyaç duyulması halinde Washington DC'ye Ulusal Muhafız birliklerinin gönderilmek üzere hazır beklediği bildirildi.
ABD Ulusal Muhafızları, 24'ten fazla eyaletin seçim sonuçlarının ardından ihtiyaç duyulması halinde Washington DC'ye Ulusal Muhafız birlikleri göndermek üzere hazır beklediğini söyledi.
Muhafız birlikleri için resmi bir talepte bulunulmadı, ancak hükümet yetkilileri 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'nda yaşanan ayaklanmalar sırasında görülen şiddet olaylarının tekrarlanması ihtimaline karşı hazırlık yapıyor.
Ayaklanmaları takip eden günlerde ABD'nin dört bir yanından yaklaşık 25 bin Muhafız birliği Washington'a akın etmiş ve Başkan Joe Biden'ın yemin töreni için kenti abluka altına almıştı.
Ulusal Muhafız Bürosu'nun gelecekteki operasyonlar şefi Albay Jean Paul Laurenceau, dün yaptığı açıklamada bu seçimde kaç askere ihtiyaç duyulacağının ya da kaç asker talep edileceğinin belli olmadığını söyledi.
Laurenceau, “Bu göreve hazırlanmak için ihtiyaç duydukları her türlü destek, konaklama, ulaşım gibi konularda başkente destek olmak için buradayız” dedi.
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