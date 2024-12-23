ABD'de korkunç olay: Metroda uyuyan kadın ateşe verildi!

ABD'nin New York kentinde metro istasyonunda bir kadın uyurken, kimliği belirsiz bir erkek tarafından ateşe verildi. Kadın hayatını kaybederken, polis olay yerinde incelemelerde bulundu.

ABD'de korkunç olay: Metroda uyuyan kadın ateşe verildi!
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AA
Yayınlanma: 23.12.2024 - 00:57

ABD'nin New York kentindeki Coney Island-Stillwell Avenue metro istasyonunda bir kadın uyurken ateşe verildi.

Şüphelinin erkek olduğu tespit edilirken kimliği henüz belirlenemedi. Kadın ise olay yerinde ağır şekilde yaralanarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından incelemelerde bulunan polis ekipleri, bir erkeğin kadını ateşe verdiği şüphesi üzerinde dururken istasyonu da güvenlik şeridi ile kapattı.


Etiketler: #ABD #New York #metro

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