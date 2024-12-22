Çin'den ABD'ye rest: O ateş ABD'yi de yakar

Yayınlanma: 22.12.2024 - 17:26

Güncelleme: 22.12.2024 - 17:26

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Tayvan bölgesine silah satışının "tek Çin" ilkesini ve iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'ye ve özellikle de Tayvan'a uzun dönemli silah satmamayı taahhüt ettiği 1982 tarihli 17 Ağustos Bildirisi'ne aykırı olduğu savunuldu.

Satışın, Çin'in egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, Çin'in bunu kınadığı ve Washington yönetimini diplomatik kanallardan protesto ettiği belirtildi.

Satışın, ABD liderinin "Tayvan'ın bağımsızlığını desteklememe" taahhüdüyle çeliştiği, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlere yanlış sinyal verdiğine işaret edilen açıklamada, ABD'ye, Tayvan'ı silahlandırmaya son verme ve Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrara zarar verecek hareketlerden kaçınma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Tayvan sorununun Çin'in "temel çıkarlarının merkezi" ve iki ülke ilişkilerinde "aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgi" olduğu vurgulanarak, "Bağımsızlığa destek için Tayvan'ı silahlandırmak ateşle oynamak gibidir, o ateş ABD'yi de yakar. Çin'i bastırmak için Tayvan sorununu kullanmak başarısızlığa mahkumdur" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden, dün Tayvan'a 571 milyon dolarlık askeri malzeme, hizmet ve eğitim sağlanması için Savunma Bakanlığına onay vermişti.

Ayrıca, Savunma Bakanlığı, 20 Aralık'ta da 300 taktik telsiz sistemi ve 16 silah montesinin 295 milyon dolara satışına onay verildiğini bildirmişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile resmi ilişki kurmasına ve Tayvan'a silah satmasına karşı çıkıyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Çin, Ada'nın ana karayla yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.