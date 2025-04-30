ABD'de kuş gribi kontrolden çıktı: Pandemi kapıda mı?

Yayınlanma: 30.04.2025 - 15:36

Güncelleme: 30.04.2025 - 15:36

ABD’de kuş gribi virüsü H5N1’in yayılımı endişe verici boyutlara ulaştı. Sağlık uzmanları, virüsün ülkedeki hayvancılık çiftliklerinde artık kontrol edilemediğini ve ABD’nin yeni bir salgının eşiğinde olabileceğini açıkladı.

Şu ana kadar ABD genelinde 168 milyon kümes hayvanı itlaf edilirken, binden fazla süt sığırı çiftliği virüsten etkilendi. Resmi kayıtlara göre, şimdiye dek 70’i aşkın kişi H5N1 virüsüyle enfekte oldu.

Her ne kadar bugüne kadar insanlara bulaşmalar sadece hayvandan insana şeklinde gerçekleştiyse de, uzmanlar şimdi virüsün insanlar arasında bulaşabileceğinden ciddi şekilde endişe ediyor. Çünkü ilk kez domuzlarda da enfeksiyon vakaları tespit edildi.

Domuzlar, hem insan hem de kuş gribi virüslerini taşıyabilen, genetik yapıları nedeniyle insanlar ile benzerlik gösteren canlılar. Bu özellikleri nedeniyle virüsün mutasyona uğrayıp insandan insana geçebilen bir forma dönüşmesi riski artıyor.

“ACİL EYLEM” ÇAĞRISI

Global Virus Network (GVN) adlı uluslararası sağlık kuruluşu, dünya genelindeki hükümetlere çağrıda bulunarak H5N1 tehdidine karşı daha ciddi adımlar atılmasını istedi.

Kuruluş, gözetim sistemlerinin güçlendirilmesi ve biyogüvenlik önlemlerinin sıkılaştırılması gerektiğini belirtti. Amaç, Covid-19 pandemisinin başında yaşanan kaotik zincirleme reaksiyonun tekrarlanmasını önlemek.

“YAVAŞ ÇEKİMDE İLERLEYEN PANDEMİ”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri de dahil olmak üzere birçok sağlık otoritesi, ABD yönetiminin kuş gribi krizine verdiği yanıtı yetersiz buluyor.

Bazı uzmanlar, yaşananları “dünyanın gözleri önünde yavaş yavaş ilerleyen bir pandemi” olarak tanımlıyor.

Virüsün artık ABD'nin tüm 50 eyaletinde görüldüğüne dikkat çekilirken, hem enfekte büyükbaş hayvanlarda hem de temaslı insanlarda yapılan testlerin hâlâ çoğunlukla gönüllülük esasına dayandığı eleştiriliyor.

ÜLKE YUMURTA KRİZİNDE

Sağlık tehdidinin yanı sıra, ABD ekonomisi de bu salgından etkilenmiş durumda.

Kuş gribi nedeniyle aylardır süren yumurta krizi, rafları boş bırakmaya devam ediyor. Şu anda 12’li bir yumurta paketi 9 ila 10 euro arasında fiyatlara satılıyor.

Yetkililere göre, ABD’de H5N1’e karşı etkili olduğu düşünülen yaklaşık 20 milyon doz kuş gribi aşısı stokta bulunuyor.

Gerektiğinde 100 milyon doza kadar ilave üretim kapasitesine de sahip olunabileceği bildirildi. Ancak, bu aşıların zamanında ve yaygın biçimde uygulanıp uygulanamayacağı hâlâ soru işareti.