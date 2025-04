New York merkezli Türk hukuk girişimi, ABD’nin en hızlı büyüyen şirketler listesinde ilk beşte

Yayınlanma: 30.04.2025 - 15:13

Güncelleme: 30.04.2025 - 15:13

Amerika ticari göçmenlik hukuku hizmetleri sunan New York merkezli Türk girişim Grape Law ise, şirketlerin sürdürülebilir büyüme ve istihdam yaratmadaki yenilikçi başarılarına göre sıralandığı listede 5’inci oldu.

Özverili çalışmalarımızın karşılığını almak onur verici”

Mükemmeliyetçilik, hızlı iletişim ve yenilikçilik ilkelerini benimseyerek Amerika ticari göçmenlik hukukunda global düzeyde faaliyet gösteren New York merkezli hukuk şirketi Grape Law’ın Kurucu Avukatı Muhammed Üzüm konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “4 kıtada konumlanmış ekiplerimizle Amerika’da şirket kuruluşu, vize, Green Card ve Amerikan vatandaşlığı başvuruları dahil olmak üzere, birçok hizmet sunuyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapma konusundaki disiplinimiz ve operasyonlarımıza entegre ettiğimiz teknoloji yatırımlarımızla her şeyden önce güven ve memnuniyet ekosistemi oluşturduğumuza inanıyoruz. Geçtiğimiz yıl ABD Ticaret Odası’nın ülkedeki en başarılı küçük ve orta ölçekli (KOBİ) işletmeleri belirlemek üzere açıkladığı ‘CO-100’ listesinde yer almamızın ardından, bu yıl da prestijli ‘Inc. Regionals’ listesi ile onurlandırılmamız, özverili çalışmaların her daim takdir edildiğini bize bir kez daha gösterdi.”

“Onay oranımız %97”

Muhammed Üzüm, “Deneyimli avukat ve uzman profesyonellerden oluşan 100'ü aşkın ekibimizle ve %97 gibi yüksek bir dosya onay oranıyla çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Göçmenlik işlemlerini kolaylaştıran teknolojik çözümlerimiz Grape App ve Grape Asistan ile sektörde öncü bir konuma sahibiz” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Amerika’da ticari göçmenlik hukuku alanında global düzeyde faaliyet gösteriyoruz. Ticari ya da bireysel fark etmeksizin göçmenlik süreçlerini kolaylaştırıyor, Amerika hayalini gerçek kılıyoruz. Yalnızca profesyonel hukuki hizmet değil; müvekkil iletişiminde, yenilikçi hizmet çözümlerinde ve yaratıcı sunumlarda uzmanlaşan bir deneyim vaat ediyor."