ABD'de kuş gribine bağlı ilk insan ölümü
ABD'nin Louisiana eyaletinde 65 yaşının üzerindeki bir hasta, kuş gribi nedeniyle hayatını kaybetti.
ABD'de, H5N1 olarak da bilinen kuş gribinden kaynaklanan ilk insan ölümünün Louisiana eyaletinde gerçekleştiği bildirildi.
Louisiana Sağlık Bakanlığı (LDH) tarafından yapılan açıklamada, ilk insan vakası olarak bildirilen hastanın 65 yaşın üzerinde ve tıbbi rahatsızlıkları olduğu kaydedildi.
Açıklamada, “Hasta, ticari olmayan bir arka bahçe sürüsü ve yabani kuşların kombinasyonuna maruz kaldıktan sonra H5N1'e yakalanmıştır” ifadeleri yer aldı.
Açıklamada ayrıca, “LDH'nin kapsamlı halk sağlığı araştırması, başka bir H5N1 vakası ya da kişiden kişiye bulaşma kanıtı tespit etmemiştir. Bu hasta Louisiana'daki tek H5N1 insan vakası olmaya devam etmektedir” denildi.
Etiketler: #ABD #kuş gribi
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