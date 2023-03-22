Uganda Parlamentosu, LGBT bireylere hapis cezası öngören yasa tasarısını onayladı

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 12:14

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 12:14

Uganda Parlamentosu, kendisini "eşcinsel ya da cinsel azınlık" olarak tanımlayan kişilerin suç sayılmasını öngören bir yasa tasarısını onayladı. Tasarının Devlet Başkanı Yoweri Museveni tarafından imzalanması halinde bireyler uzun hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabilecek.

Önerilen yasaya göre, arkadaşlar, aile ve toplum üyeleri eşcinsel ilişki yaşayan bireyleri yetkililere bildirmekle yükümlü olacak.

BBC'nin aktardığına göre Uganda'da eşcinsel eylemlerin zaten yasadışı olduğu bilinirken, ancak yasa tasarısının daha da ileri giderek insanları cinsel kimlikleri temelinde suç saymayı amaçlıyor.

İlk olarak bu ayın başlarında gündeme gelen yasa tasarısı, dün Uganda parlamentosunda geniş bir destekle kabul edildi.

Tasarı ayrıca, eşcinsel faaliyetlerde bulunmaları amacıyla çocuklara bakıcılık yapmaktan veya çocuk ticareti yapmaktan hüküm giyen bir kişinin ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını öngörüyor.

LGBT hakları faaliyetlerini veya örgütlerini destekleyen veya finanse eden ya da eşcinsel yanlısı medya materyali ve literatürü yayınlayan, yayınlayan ve dağıtan bireyler veya kurumlar da kovuşturma ve hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

BAZI VEKİLLER YASA TASARISINA KARŞI ÇIKTI

Tasarıyı inceleyen bir komitede yer alan bazı Ugandalı milletvekilleri, tasarının önermesine karşı çıkarak, tasarının suç saydığı eylemlerin, ülkenin Ceza Kanunu Yasası kapsamında yer aldığını savundu.

Uganda'daki aktivistler ve LGBT bireyler, ülkedeki eşcinsellik karşıtı duyarlılığın kendilerini fiziksel ve çevrimiçi şiddete maruz bıraktığını ve tasarının genel olarak Ugandalılar için geniş kapsamlı sonuçları olabileceğini söylediler.

2014'TE İPTAL EDİLMİŞTİ

2014 yılında Uganda Anayasa Mahkemesi, LGBT topluluğuna karşı yasaları sertleştiren benzer bir yasayı iptal etmişti.

Bu yasa, LGBT gruplarını ve faaliyetlerini desteklemeyi ve finanse etmeyi yasadışı hale getirmenin yanı sıra eşcinsel eylemlerin ömür boyu hapisle cezalandırılması gerektiğini yinelemeyi de içeriyordu.

Mahkeme, parlamentoda yeterli çoğunluk sağlanmadan kabul edildiği için yasanın iptal edilmesine karar verdi. Yasa, Batılı ülkeler tarafından geniş çapta kınanmıştı.

Yaklaşık 30 Afrika ülkesinde eşcinsel ilişkiler yasaklanmış durumda.