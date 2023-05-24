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Malezya 'LGBT' koleksiyonu saatlere el koydu

Malezya'da, dünyaca ünlü saat markası Swatch'un LGBT koleksiyonu saatlerine el konuldu

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2023 - 11:47
Malezya 'LGBT' koleksiyonu saatlere el koydu
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Eşcinselliğin fiziksel ve hapis cezası ile sonuçlanabildiği Malezya'da, İsviçreli saat üreticisi Swatch'un 14 bin dolar değerindeki 164 gökkuşağı desenli LGBT koleksiyonu saatine el konuldu. 

Şirketten yapılan açıklamada, 13-14 Mayıs tarihlerinde başkent Kuala Lumpur da dahil olmak üzere Malezya genelinde Swatch mağazalarının bulunduğu on bir alışveriş merkezine baskın düzenlendiği belirtildi. 

Şirket CEO'su, yapılan baskınlaraa ilişkin "Gökkuşağı renklerini kullanan, barış ve sevgi mesajı veren saat koleksiyonumuzun zararlı olabileceğine şiddetle itiraz ediyoruz. Malezya'da, gökyüzünde yılda binlerce kez ortaya çıkan çok güzel doğal gökkuşaklarına İçişleri Bakanlığı nasıl el koyacak merak ediyoruz" ifadesinde bulundu. 

Şirketin Malezya sorumlusu, "İsviçre'deki merkezimizden gelen talimat uyarınca, stoklarımızı yenilemeye ve raflarımızda sergilemeye devam edeceğiz" dedi.

Malezya İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen el koyma işlemi, 1984 tarihli Matbaalar ve Yayınlar Kanunu'na dayandırıldı.


Malezya LGBT saat swatch

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