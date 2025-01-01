ABD'de metroda yakılarak öldürülen kadının kimliği açıklandı

Yayınlanma: 01.01.2025 - 11:16

Güncelleme: 01.01.2025 - 11:17

ABD'nin New York kentinde 22 Aralık’ta bir kişi, metroda uyuyan bir kadının kıyafetlerini çakmakla ateşe verdi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Kadın yanarak hayatını kaybetti. NYPD olayda hayatını kaybeden kadının kimliğini açıkladı.

Debrina Kawam isimli kadının New Jersey eyaletinde yaşadığı ve bir sağlık şirketinde pazarlama direktörü olarak çalıştığı ifade edildi.