Yaşlı kadın metroda yer alamayınca baygınlık geçirdi

Bursa’da metroyla yolculuk yapan yaşlı kadın ayakta durunca baygınlık geçirdi.

Yaşlı kadın metroda yer alamayınca baygınlık geçirdi
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İHA
Yayınlanma: 03.11.2024 - 10:40

Bursa’da Nilüfer ilçesine gitmek için toplu taşıma aracına binen yaşlı bir kadın yolcular tarafından yer alamadı.

Ayakta yolculuk eden kadın, dakikalar sonra dayanamayıp baygınlık geçirdi.

Yaşlı kadının yere düştüğü fark eden bazı yurttaşlar hemen müdahale ederken 112 ekiplerine de bilgi verildi.

Yaşlı kadında ciddi bir yaralanma meydana gelmezken, o anlar kameraya yansıdı.


Etiketler: #Bursa #yaşlı kadın #metro

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