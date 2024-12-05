ABD'de okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de özel okula düzenlenen silahlı saldırıda iki anaokulu öğrencisi ağır yaralandı. Polis, şüphelenin saldırıdan sonra intihar ettiğini açıkladı.

ABD'de okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
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DHA
Yayınlanma: 05.12.2024 - 14:43

Kuzey California'da dini eğitim veren özel bir okula ateş açılması sonucu 2 anaokulu öğrencisinin ağır yaralandığı belirtildi.

Polis, hayati tehlikesi devam eden biri 5, diğeri 6 yaşındaki öğrenciyi yaralayan saldırganın saldırı sonrası intihar ettiğini bildirdi.

Kimliği açıklanmayan şüphelinin okula saldırma nedeni araştırılıyor.

 


Etiketler: #ABD #okul

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