ABD'de okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Yayınlanma: 05.12.2024 - 14:43

Güncelleme: 05.12.2024 - 14:43

Kuzey California'da dini eğitim veren özel bir okula ateş açılması sonucu 2 anaokulu öğrencisinin ağır yaralandığı belirtildi.

Polis, hayati tehlikesi devam eden biri 5, diğeri 6 yaşındaki öğrenciyi yaralayan saldırganın saldırı sonrası intihar ettiğini bildirdi.

Kimliği açıklanmayan şüphelinin okula saldırma nedeni araştırılıyor.