ABD'de okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
ABD'de özel okula düzenlenen silahlı saldırıda iki anaokulu öğrencisi ağır yaralandı. Polis, şüphelenin saldırıdan sonra intihar ettiğini açıkladı.
Kuzey California'da dini eğitim veren özel bir okula ateş açılması sonucu 2 anaokulu öğrencisinin ağır yaralandığı belirtildi.
Polis, hayati tehlikesi devam eden biri 5, diğeri 6 yaşındaki öğrenciyi yaralayan saldırganın saldırı sonrası intihar ettiğini bildirdi.
Kimliği açıklanmayan şüphelinin okula saldırma nedeni araştırılıyor.
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