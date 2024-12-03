ABD'den Ukrayna'ya ek destek
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık ek silah ve teçhizat desteğinde bulunacaklarını duyurdu. Blinken, "Amerika Birleşik Devletleri ve 50'den fazla ülke Ukrayna ile birleşmiş durumda" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin, Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık ek silah ve teçhizat desteğinde bulunacağını duyurdu.
Blinken, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün, Ukrayna'nın savunması için 725 milyon dolarlık ek silah ve teçhizat teslimatını duyuruyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve 50'den fazla ülke Ukrayna ile birleşmiş durumda."
Etiketler: #abd dışişleri bakanı #ABD #Antony Blinken
En Çok Okunan Haberler
-
- Köyüne dönmek isteyene 5 gebe düve verilecek
- Hasat için 1400 kilometre yol gittiler!
- Yatak odasında yakalandı: Kaçarken balkondan düşüp öldü
- Yer bildiren şirket ve esnafa vergi adımı
- Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' açıklaması
- Galatasaray'dan KAP bildirimi geldi!
- İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!
- Biri hukuk devleti mi dedi?
- 36 dakikada gözaltı!
- Geri dönen meyve sebze tartışma yarattı