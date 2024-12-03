ABD'den Ukrayna'ya ek destek

Yayınlanma: 03.12.2024 - 00:52

Güncelleme: 03.12.2024 - 00:52

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin, Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık ek silah ve teçhizat desteğinde bulunacağını duyurdu.

Blinken, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Ukrayna'nın savunması için 725 milyon dolarlık ek silah ve teçhizat teslimatını duyuruyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve 50'den fazla ülke Ukrayna ile birleşmiş durumda."