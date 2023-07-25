ABD'de okulda 3 kişiyi silahla yaralayan genç, 12 yıl hapis cezası aldı
ABD'de, 2 öğrenci ve bir öğretmeni yaralayan Timothy Simpkins isimli genç 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Simpkins, kendini korumak için silahı taşıdığını belirtti.
ABD'nin Texas eyaletine bağlı Arlington'daki lisede 2021'de 2 öğrenci ve bir öğretmeni silahla yaralayan 19 yaşındaki Timothy Simpkins'e, 12 yıl hapis cezası verildi.
Mahkeme heyeti, cinayete teşebbüs suçlamasıyla hakkında müebbet hapis cezası istenen Simpkins'e 12 yıl hapis cezası verdi.
Mahkemede, silahı yalnızca kendini korumak için taşıdığını belirten Simpkins, kavga ettiği Zaccheaus Selby'nin (15) sınıfa girip kendisini dövmeye başladığını söyledi.
Simpkins, savunmasında "Gerçekten çok üzgünüm. Yalnızca ikinci bir şans istiyorum" ifadesini kullandı.
Simpkins, 6 Ekim 2021'de Timberview Lisesinde 15 yaşındaki Selby ile kavga etmişti.
Kavga sırasında Simpkins, Selby'e 3 kez ateş ederken olayda, bir öğrenci ve bir öğretmen yaralanmıştı.
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