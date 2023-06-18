ABD’de otobüs kazası

ABD’nin Maryland eyaletinde bir yolcu otobüsünün iki araçla çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 18.06.2023 - 09:48
ABD’de otobüs kazası
Abone Ol google-news

ABD’nin Maryland eyaletindeki Baltimore kentinin merkezinde bulunan West Mulberry Caddesi'nde bir otobüs önce bir araca daha sonra da bir apartmanın önünde duran başka araca çarptı.

Kazada otobüs sürücüsü dahil 17 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen yardım ekipleri otobüsün içinde sıkışan sürücüyü kurtardı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu aktarılırken kaza için soruşturma başlatıldı.


ABD Maryland otobüs kaza

İlgili Haberler

Avustralya’da otobüs kazası: 10 ölü, 11 yaralı

Avustralya’da otobüs kazası: 10 ölü, 11 yaralı
ABD'de siber saldırı: milyonlarca kişinin kimlik bilgileri çalındı

ABD'de siber saldırı: milyonlarca kişinin kimlik bilgileri çalındı

En Çok Okunan Haberler