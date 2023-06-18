ABD’de otobüs kazası
ABD’nin Maryland eyaletinde bir yolcu otobüsünün iki araçla çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.
ABD’nin Maryland eyaletindeki Baltimore kentinin merkezinde bulunan West Mulberry Caddesi'nde bir otobüs önce bir araca daha sonra da bir apartmanın önünde duran başka araca çarptı.
Kazada otobüs sürücüsü dahil 17 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen yardım ekipleri otobüsün içinde sıkışan sürücüyü kurtardı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu aktarılırken kaza için soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İddia: Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen bir vekil daha var
- Bursaspor’un efsanesi yaşamını yitirdi
- '100'üncü yılda genel af' iddiası
- 12 yaşındaki Abdülbaki'nin ölümünde yeni gelişme
- YSK Başkanı'ndan 'elektronik oylama' açıklaması
- Erbakan'dan çok konuşulacak 'Saadet Partisi' açıklaması
- Okan Buruk, Icardi transferinde son durumu paylaştı
- Gazeteci Sinan Aygül'e saldırıda yeni gelişme
- İtalya'ya giden lise öğrencisi, Almanya'ya iltica etti
- Bayram öncesi akaryakıta büyük zam!