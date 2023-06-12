Avustralya’da otobüs kazası: 10 ölü, 11 yaralı

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 12.06.2023 - 09:38
Avustralya’da otobüs kazası: 10 ölü, 11 yaralı
Abone Ol google-news

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde yer alan Hunter bölgesinde düğünden dönen konukları taşıyan yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı.

Yerel saatle 23.30 sularında yaşanan kazada, 10 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Polis, 18 yolcunun ise kazadan yara almadan kurtulduğunu açıkladı.

Yaralanan 58 yaşındaki otobüs şoförü, polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Avustralya otobüs kaza

İlgili Haberler

Kazakistan’da orman yangınlarında ölenler için ulusal yas ilan edildi

Kazakistan’da orman yangınlarında ölenler için ulusal yas ilan edildi
Avustralyalı bilim insanları 'Dünya'daki olası ilk yırtıcı canlıyı' keşfetti

Avustralyalı bilim insanları 'Dünya'daki olası ilk yırtıcı canlıyı' keşfetti
Avustralya elektronik sigarayı yasaklıyor: 'Kamu sağlığına tehdit'

Avustralya elektronik sigarayı yasaklıyor: 'Kamu sağlığına tehdit'

En Çok Okunan Haberler