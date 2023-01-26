ABD'de polisten Monterey Park saldırısına ilişkin açıklama

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 13:23

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 13:23

Los Angeles Şerif Departmanı Şerifi Robert Luna, Monterey Park’ta düzenlenen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yeni bilgileri paylaştı. Luna, şüpheli ve kurbanlar arasında herhangi bir bağlantı belirlenmediğini söyledi.

Şerif Robert Luna, Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinin Monterey Park ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturmada en son elde edilen bilgileri paylaştı. Luna, cinayet bürosunda görevli dedektiflerin incelemelerine devam ettiğini vurgulayarak, “Müfettişlerimiz, şüpheli ile kurbanlardan herhangi biri arasında bir bağlantı tespit etmedi. Şüpheli evli değildi ya da bir ilişkisi yoktu” dedi.

ABD medyası, şüphelinin eşiyle yaşadığı problem nedeniyle silahlı saldırıyı düzenlediğini öne sürmüştü. Şerif Luna, bu tarz haberlerin şu an için ‘söylenti’ olduğunu ancak soruşturma kapsamında edinilen her bilginin değişme ihtimalinin olduğunu belirtti.

ÜÇ SİLAH VE MOTOSİKLET ELE GEÇİRİLDİ

Şerif Luna, soruşturma kapsamında biri olay yerinde, biri şüphelinin intihar ettiğini kamyonette ve diğeri de şüphelinin evinde olmak üzere 3 silahın ele geçirildiğini duyurdu. Luna ayrıca saldırının düzenlendiği yerin bir sokak arkasında park halinde motosiklet bulunduğunu, bu motosikletin de şüpheli adına kayıtlı olduğunu belirtti. Luna, şüphelinin bu motosikleti alternatif bir kaçış aracı olarak kullanmak üzere sokağa park ettiğini aktardı.

NELER OLMUŞTU?

Yüzde 65’ini Asyalı Amerikan ve yüzde 27’sini Latin kökenli vatandaşların oluşturduğu Monterey Park’ta 21 Ocak günü silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. Şüpheli 72 yaşındaki Huu Can Tran, özel timin operasyonu sırasında bulunduğu kamyonette intihar etti.

