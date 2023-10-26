ABD'de protestocular, kongre salonunda oturma eylemi yaptı

Yayınlanma: 26.10.2023 - 08:04

Güncelleme: 26.10.2023 - 08:04

Öğlen saatlerinde başkentteki Columbus Circle Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin bayrakları ve savaş karşıtı pankartlarla Filistin'e destek verdi. Eylemciler, "Bırakın Gazze yaşasın" sloganları attı.

Burada yapılan konuşmalarda, "Tüm Filistinliler ve İsrailliler için eşitlik, adalet ve özgürlüğe giden tek yolun barış olduğu" mesajı verildi.

Bir konuşmacı, "Filistin halkının acısı hiç bu kadar korkunç olmamıştı. Hastalar, yaralılar ve yeni doğanlar karanlıkta ölecek" dedi.

ABD'nin "Gazze halkının açlığına, evlerinden edilmelerine ve bombalamalara" izin veren politikalara destek vermesine tepki gösteren eylemcilerden bir kısmı, Kongre binasına yürüdü.

"Ateşkes" çağrısı yapan göstericiler, Vermont bağımsız Senatörü Bernie Sanders ve New York Demokrat Senatörü Hakeem Jeffries başta olmak üzere bazı senatörlerin ofislerinin önünde oturma eylemi yaparak destek talep etti.

Göstericiler, ateşkes sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması ve işgalin temel nedenlerinin ele alınması için Kongre'nin öncülük etmesini istedi.

Kongre polisi göstericilere müdahale etti, en az 11 kişi gözaltına alındı.

New York'un Manhattan bölgesinde bulunan Washington Meydanı'nda düzenlenen Filistin'e destek gösterisine de New York Üniversitesi öğrencisi yüzlerce kişi katıldı.

Öğrenciler, taşıdıkları bayrak, pankart ve dövizlerle İsrail'in saldırılarını protesto etti.

"Filistin özgür olacak" sloganları atan grup, Filistin halkıyla dayanışma mesajı verdi.

ABD genelinde "Ulusal yürüyüş" adı altında bugün en az 20 şehirde ve 47 üniversitede Filistin'e destek gösterisi yapıldı.