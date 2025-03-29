ABD'de Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edilmesine durdurma kararı verildi

Yayınlanma: 29.03.2025 - 10:00

Güncelleme: 29.03.2025 - 10:03

ABD’de Massachusetts Bölge Mahkemesi Yargıcı Denise Casper, Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edilmesinin, 'Kişinin hukuka aykırı olarak özgürlüğünden yoksun bırakıldığı' iddiasıyla mahkemeye yapılan başvuru sonuçlanana kadar durdurulmasına karar verdi.

Kararda, hükümetin 1 Nisan gün sonuna kadar mahkemeye gerekli savunmayı yapması istendi.

DIŞİŞLERİ BAKANININ AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 28 Mart'ta yaptığı açıklamada, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Vizelerin hangi şartlarda iptal edilebileceğine dair açıklamalarda bulunan Rubio, "Bir öğrenci ABD'ye eğitim amacıyla vize alır ancak burada kaos yaratmaya yönelik faaliyetlere katılırsa, bu vizenin iptali kaçınılmaz olur" ifadelerini kullanmıştı.

Vizesi iptal edilen herhangi bir kişinin de artık ABD'deki yasal durumunu kaybedeceği için ülkede kalamayacağını belirten Rubio, "Vizenizi kaybettiğinizde artık yasal olarak Birleşik Devletler'de değilsinizdir ve dünyadaki her ülkenin olduğu gibi bizim de sizi ülkemizden çıkarma hakkımız vardır. Bu kadar basit" dedi.

Öztürk'ü "üniversitede isyan başlatma girişiminde bulunmakla" suçlayan Dışişleri Bakanı, "Size eğitim görmeniz ve diploma almanız için vize veriyoruz, üniversite kampüslerimizi yakıp yıkan bir sosyal aktivist olmanız için değil, size vize verdik ve siz bunu yapmaya karar verirseniz vizenizi geri alırız" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Rümeysa Öztürk, 25 Mart’ta yerel saatle 17.15 sıralarında Boston kentinde evinin yakınlarında ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları tarafından gözaltına alınmıştı.

Fulbright Bursu alan ve doktora eğitiminin son yılında olduğu öğrenilen Öztürk, arkadaşlarıyla iftara gitmek için evinden çıktığı sırada ajanlar tarafından durdurulmuş, etrafının bir anda yüzleri kapalı 6 sivil ICE görevlisi tarafından sarılmıştı. Öztürk, itirazlarına rağmen yaklaşık 2 dakika sonra kelepçelenerek araca bindirilmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Öztürk’ün, "Hamas’ı destekleyen faaliyetlerde bulunduğu" iddia edilmiş, İç Güvenlik Bakanlığı’ndan bir sözcü Öztürk’ün Louisiana eyaletindeki ICE İşlem Merkezi’ne transfer edildiğini söylemişti.

Öztürk, Mart 2024’te üniversite gazetesine yazılan ortak bir makalede okulun Filistin destekçisi harekete yönelik tutumunu eleştirmişti. Üniversite’nin "Filistin soykırımını kabul etmesi" istenen yazıda, okul yönetiminin İsrail ile bağlantılarını kesmesi talep edilmişti.

ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasını, "medeni özgürlükleri engellemeye yönelik endişe verici bir örüntünün son örneği" olarak değerlendirmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından kıdemli bir sözcünün AA'ya yaptığı açıklamada ise Rümeysa Öztürk'ün öğrenci vizesine uygun olmayan faaliyetlerde bulunduğu iddia edilmişti.