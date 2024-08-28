Suriye’de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen bir savaş uçağı düştü

Yayınlanma: 28.08.2024 - 20:54

Güncelleme: 28.08.2024 - 21:00

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Deyrizor'un Muhsan ilçesinde bilinmeyen nedenle bir savaş uçağı düştü.

Düşen uçağın yandığı, pilotun ise sağ kurtulduğu öğrenildi.

Suriye'de çatışan taraflardan düşen uçakla ilgili henüz açıklama yapılmadı.