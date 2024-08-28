Suriye’de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen bir savaş uçağı düştü

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde hangi ülkeye ait olduğu henüz bilinmeyen bir savaş uçağı düştü.

AA
Yayınlanma: 28.08.2024 - 20:54
Suriye’de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen bir savaş uçağı düştü
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Deyrizor'un Muhsan ilçesinde bilinmeyen nedenle bir savaş uçağı düştü.

Düşen uçağın yandığı, pilotun ise sağ kurtulduğu öğrenildi.

Suriye'de çatışan taraflardan düşen uçakla ilgili henüz açıklama yapılmadı.


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