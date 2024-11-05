ABD'de seçim heyecanı: Trump, eşi Melania ile birlikte oyunu kullandı

Yayınlanma: 05.11.2024 - 20:30

Güncelleme: 05.11.2024 - 20:32

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, eşi Melania ile birlikte evinin yakınındaki Palm Beach'e oy kullanmaya gelerek, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump, “Sıraların uzun olduğunu, muhafazakar sıraların, Cumhuriyetçi sıraların çok uzun olduğunu görmekten büyük onur duydum” dedi.

“Dört inanılmaz mitingden” sonra ‘dün gece çok geç saatlerde’ Florida'ya geri döndüklerini belirten Trump, “Duyduğuma göre çok iyi gidiyormuşuz” diye konuştu.

Bir muhabirin, kendisine karşı olan seçmenlere nasıl ulaşacaklarını sorması üzerine Trump “herkesi getirmek istediklerini” ve “çok kapsayıcı olacaklarını” söyledi.

“Harika bir ülkemiz var ama başı belada olan bir ülkemiz var. Pek çok açıdan başı büyük belada ve bunu düzeltmek zorundayız” diyen Trump, bu seçimdeki şansı konusunda “çok emin” olduğunu ve seçim gününe “çok büyük bir farkla” girdiğini söyledi.

“Görünüşe göre Cumhuriyetçiler güçlü bir şekilde ortaya çıktılar, bu yüzden nasıl sonuçlanacağını göreceğiz” diyen Trump, Cumhuriyetçilerin üç başkanlık kampanyası arasında bu seçimdeki kampanyanın yürüttükleri en iyi kampanya olduğunu ifade etti.

Trump, seçim sonuçlarını Mar-a-Lago'daki evinden izleyeceğini belirterek, “önemli bir üstünlüğe” sahip olduğunu savundu.

Destekçilerine seçim sonuçlarının ardından şiddet olaylarının yaşanmaması gerektiğini söyleyip söylemediği sorulduğunda ise Trump, “Onlara bunu söylemek zorunda değilim. Elbette şiddet olmayacak. Benim destekçilerim şiddet yanlısı insanlar değil” yanıtını verdi.

Trump ayrıca, bunun son başkanlık kampanyası olduğunu “düşüneceğini” söyledi.