ABD seçim sonuçları bekleniyor: Döviz piyasalarında hareketlilik artıyor

Yayınlanma: 05.11.2024 - 14:01

Güncelleme: 05.11.2024 - 14:01

Hisse senetleri salı günü sabit kalırken, yatırımcılar ABD seçim sonuçlarını beklerken döviz piyasalarında zımni volatilite yükseldi. Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın Demokrat rakibi Kamala Harris’i yenmesi halinde korumacı politikalardan etkilenecek olan döviz pariteleri, Kasım 2016'dan bu yana en yüksek zımni volatiliteye ulaştı. Avrupa’nın gösterge STOXX endeksi yüzde 0,2 gerilerken, MSCI'nın Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisse senedi endeksi yüzde 0,7 artış gösterdi.

PARA BİRİMLERİNDE VOLATİLİTE YÜKSEK

Gün boyunca işlem gören para birimlerinde daha fazla hareket gözlemlendi. Dolar, 152,46 yen seviyesine gerilerken, Euro 1,0879 dolardan el değiştirdi. Westpac stratejisti Imre Speizer, Trump’ın net bir galibiyetinin doları yükselteceğini, Harris’in galibiyetinin ise doları aşağı çekeceğini belirtti. Bitcoin ise yüzde 2,7 artışla yaklaşık 68.884 dolar seviyesine ulaştı. Seçim günü, Trump’a yönelik suikast girişimleri ve Başkan Joe Biden’ın Harris lehine çekilmesiyle sarsılan bir kampanya sona eriyor.

Piyasalar, Trump’ın korumacı ticaret politikalarının enflasyonu nasıl etkileyeceği ve ihracatı nasıl vuracağı konusunda endişeli. J.P. Morgan analistleri, ABD seçmenlerinin ekonomi politikalarında istikrar mı yoksa değişim mi tercih edeceğini belirleyeceğini ifade etti.

ÇİN BORSALARI SON BİR AYIN ZİRVESİNDE

Çin ise tarife riskinin ön cephesinde dikkat çekiyor. Yuan, dolar karşısında 7,1083 seviyesinde işlem görürken, Çin borsaları son bir ayın en yüksek seviyelerine çıktı. Avustralya doları, merkez bankasının faiz oranlarını sabit tutmasının ardından marjinal bir artış gösterdi. Perşembe günü ABD'nin faiz indirimine gideceği beklenirken Hazine piyasalarında 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 4,32’de kalmaya devam etti.

PETROL FİYATLARI KAZANCINI KORUDU

Petrol fiyatları üreticilerin üretimi artırma planlarındaki gecikmeler nedeniyle gecelik kazançlarını koruyarak varil başına 75,24 dolar seviyesine ulaştı. ABD seçim sonuçları Türkiye saati ile gece yarısından sonra açıklanırken, odak noktası savaş alanı olan eyaletler olacak. Kazanan günlerce belli olmayabilir ve Trump’ın yenilgiye uğraması durumunda mücadeleye devam edeceği sinyalleri dikkat çekiyor.