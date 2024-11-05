ABD seçim sonuçları bekleniyor: Döviz piyasalarında hareketlilik artıyor
ABD'de seçim heyecanı yaşanırken döviz piyasalarında gergin bekleyiş sürüyor. Hisse senetleri sabit kalırken Euro/dolar paritesi Kasım 2016'dan bu yana en yüksek oynaklık görüldü. Piyasalar, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın galibiyetinin doları yükselteceği, Demokrat Kamala Harris'in kazanmasının ise doları aşağı çekeceği beklentisiyle hareket ediyor. İşte tüm ayrıntılar...
Hisse senetleri salı günü sabit kalırken, yatırımcılar ABD seçim sonuçlarını beklerken döviz piyasalarında zımni volatilite yükseldi. Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın Demokrat rakibi Kamala Harris’i yenmesi halinde korumacı politikalardan etkilenecek olan döviz pariteleri, Kasım 2016'dan bu yana en yüksek zımni volatiliteye ulaştı. Avrupa’nın gösterge STOXX endeksi yüzde 0,2 gerilerken, MSCI'nın Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisse senedi endeksi yüzde 0,7 artış gösterdi.
PARA BİRİMLERİNDE VOLATİLİTE YÜKSEK
Gün boyunca işlem gören para birimlerinde daha fazla hareket gözlemlendi. Dolar, 152,46 yen seviyesine gerilerken, Euro 1,0879 dolardan el değiştirdi. Westpac stratejisti Imre Speizer, Trump’ın net bir galibiyetinin doları yükselteceğini, Harris’in galibiyetinin ise doları aşağı çekeceğini belirtti. Bitcoin ise yüzde 2,7 artışla yaklaşık 68.884 dolar seviyesine ulaştı. Seçim günü, Trump’a yönelik suikast girişimleri ve Başkan Joe Biden’ın Harris lehine çekilmesiyle sarsılan bir kampanya sona eriyor.
Piyasalar, Trump’ın korumacı ticaret politikalarının enflasyonu nasıl etkileyeceği ve ihracatı nasıl vuracağı konusunda endişeli. J.P. Morgan analistleri, ABD seçmenlerinin ekonomi politikalarında istikrar mı yoksa değişim mi tercih edeceğini belirleyeceğini ifade etti.
ÇİN BORSALARI SON BİR AYIN ZİRVESİNDE
Çin ise tarife riskinin ön cephesinde dikkat çekiyor. Yuan, dolar karşısında 7,1083 seviyesinde işlem görürken, Çin borsaları son bir ayın en yüksek seviyelerine çıktı. Avustralya doları, merkez bankasının faiz oranlarını sabit tutmasının ardından marjinal bir artış gösterdi. Perşembe günü ABD'nin faiz indirimine gideceği beklenirken Hazine piyasalarında 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 4,32’de kalmaya devam etti.
PETROL FİYATLARI KAZANCINI KORUDU
Petrol fiyatları üreticilerin üretimi artırma planlarındaki gecikmeler nedeniyle gecelik kazançlarını koruyarak varil başına 75,24 dolar seviyesine ulaştı. ABD seçim sonuçları Türkiye saati ile gece yarısından sonra açıklanırken, odak noktası savaş alanı olan eyaletler olacak. Kazanan günlerce belli olmayabilir ve Trump’ın yenilgiye uğraması durumunda mücadeleye devam edeceği sinyalleri dikkat çekiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Futbolda pis kokular yükseliyor
- CHP’de çelişen başkanlara uyarı
- AKP’li vekilin PKK yöneticisiyle fotoğrafı gündem oldu!
- Serdar Ortaç son malını da satışa çıkardı!
- 'Erdoğan bize göre tek seçenektir'
- 'Atatürk ile Cumhuriyet ile bayrak ile...'
- Hekimlerin istifaları hızlandı
- 'Erken seçim' çağrısı: CHP tarih verdi
- İşte sıfır faizli kredi veren bankalar…
- AKP'den kayyum için ilk açıklama